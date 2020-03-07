Мужчина облизал мороженое в магазине и получил тюремный срок

7 Март 2020 2020-03-07T12:07:02+03:00

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В Техасе мужчина проведет 30 суток в тюрьме за облизывание мороженого в магазине.

Поступок 24-летнего Д'Адриана Андерсона был продуман, спланирован и снят на видео. Пускать слюни в продукцию он решил еще в августе прошлого года в одном из супермаркетов сети Walmart в городке Порт-Артур недалеко от Хьюстона. Его удалось оперативно вычислить благодаря камерам видеонаблюдения внутри помещения. Однако приговор суд вынес только сейчас. Андерсон признал свою вину.

Примечательно, что облизанное мороженое он купил, а когда начались разборки, то даже предъявил чек об оплате. Но парня это не спасло.

Он получил шесть месяцев условного срока и штраф - 1 565 долларов (более 100 тысяч рублей). Такая сумма назначена судьей не случайно. Оказалось, что эти деньги - сумма ущерба, который понесла компания-производитель мороженого. Она на всякий случай заменила в морозилке всю свою продукцию, что обошлось ей в 1565 долларов, сообщает BBC.

За месяц до инцидента с Андерсоном похожее видео было сделано в другом городе штата Техас в магазине этой же сети. На нем девочка-подросток тоже лижет мороженое и кладет его обратно на прилавок. Платить за испорченный продукт она не стала.

24-летний Д'Адриан Андерсон признал себя виновным в облизывании мороженого.

ИСТОЧНИК KP.RU