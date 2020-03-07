2020-03-07T12:30:19+03:00
Общество

Россия и Турция за сутки зафиксировали 20 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии

Минобороны РФ рассказало о данных, представленных совместной российско-турецкой комиссии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны РФ рассказало о данных, представленных совместной российско-турецкой комиссииМинобороны РФ рассказало о данных, представленных совместной российско-турецкой комиссииФото: REUTERS
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В Сирии зафиксировано 20 случаев нарушения режима прекращения огня в рамках соглашения по урегулированию. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства в минувшие сутки обстрелы произошли в трех сирийских провинциях.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - три, Латакия - семь, Алеппо - девять. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб», - сообщили в министерстве.

Ранее глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара не зафиксировала никаких нарушений режима прекращения огня.

Напомним, режим прекращения огня является одним из основных пунктов соглашения, достигнутого в ходе переговоров турецкого лидера Режепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина. Документ предусматривает также возобновление патрулирования на территории Идлиба и создание коридора безопасности.

Путин и Эрдоган после переговоров в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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