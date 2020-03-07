В Эфиопии назвали возможную причину крушения самолета Boeing 737 MAX
Крушение самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте 2019 года произошло из-за дефектов в конструкции воздушного судна. К такому выводу пришли местные эксперты, которые расследовали причины и обстоятельства катастрофы.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на три источника, осведомленные о содержании соответствующего доклада, распространенного среди тех, кто расследует катастрофу. По данным агентства власти Эфиопии планируют опубликовать окончательный вариант отчета о расследовании крушения лайнера 10 марта.
В то же время в Комитете по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов ответственными за катастрофу назвали Boeing и авиауправление США. В докладе Комитета говорится, что при проектировании и создании самолета были допущены ошибки.
Напомним, в 2018 году в результате крушения Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air погибли 189 человек – 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа. Через года самолет такой же модели разбился в Эфиопии. Жертвами второго крушения стали 157 граждан из 33 стран мира. После этого полеты 737 MAX 8 запретили практически по всему миру.
В сентябре прошлого года индонезийские эксперты установили, что одной из главных причин авиакатастрофы стали ошибки конструкторов, разрабатывавших эту модель лайнера.
Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU