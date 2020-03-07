В Крыму заседание Совбеза ООН назвали «пропагандистским шабашем»

7 Март 2020 2020-03-07T13:17:06+03:00

Власти полуострова прокомментировали заседание, которое было созвано западными странами по «крымскому вопросу»

Изменить размер текста: A A

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что заседание Совета безопасности ООН, созванное западным странами для обсуждения «крымского вопроса», напоминает «пропагандистский шабаш».

Речь идет о заседание СБ ООН, которое состоялось в пятницу, 6 марта, и было посвящено теме прав человека в Крыму. Организаторами вступили постпредства Франции, Германии, Великобритании, Эстонии, Бельгии и США вместе с миссией Украины в ООН.

«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор слепого с глухим», - приводит его слова агентство РИА Новости.

Молохов назвал самым забавным «проколом» организаторов этой встречи отказ предоставить крымчанам слово по видеосвязи.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года, когда подавляющие большинство крымчан высказалось за воссоединение полуострова с РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU