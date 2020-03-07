2020-03-07T13:33:18+03:00
Происшествия

Документы, печать и индийский музыкальный инструмент: В Москве обокрали адвоката

Сумма ущерба составляет почти 130 тысяч рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Документы, печать и индийский музыкальный инструмент: В Москве обокрали адвокатаДокументы, печать и индийский музыкальный инструмент: В Москве обокрали адвокатаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В конце февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о кражи у адвоката документов, техники и музыкального инструмента на общую сумму около 130 тысяч рублей.

Как сообщил источник «КП», правозащитник пришел в отделение ОМВД с заявлением о краже. Он сообщил, что вечером 9 ноября прошлого года неизвестный тайно похитил портфель, в котором находились его паспорт, документы, печать адвокатского кабинета, удостоверение адвоката, ноутбук, планшет, жесткий диск, фотоаппарат, флэш-карта, а также караталы (индийский музыкальный инструмент). Сумма ущерба составляет 129 тысяч рублей.

В минувший четверг, 5 марта, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Напомним, накануне полицейские задержали мошенников, которые украла с банковских карт россиян более 3 млн рублей. Некоторые подозреваемые оказали сопротивление, и помещение пришлось брать штурмом

ИСТОЧНИК KP.RU

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