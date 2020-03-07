2020-03-07T14:06:09+03:00
Общество

Мишустин распорядился выделить 18 млрд на увеличение зарплат медперсоналу

Средства будут выделены из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин распорядился выделить 18 млрд на увеличение зарплат медперсоналуМишустин распорядился выделить 18 млрд на увеличение зарплат медперсоналуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей, а также среднего медперсонала в 2020 году. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

В распоряжении, утвержденном 6 марта, главы правительства утверждено распределение иных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов с целью произвести софинансирование расходов организаций на выплату заработной платы медикам.

Напомним, в послании Федеральному собранию на 2020 год президент России Владимир Путин сообщил об изменении подхода к оплате труда врачей и медицинского персонала. С этого года должен быть введен фиксированный размер оклада в составе зарплаты. А также единая, общая для всех регионов система надбавок и компенсационных выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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