Турецкие власти запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией

7 Март 2020 2020-03-07T14:34:54+03:00

Анкара заявляла, что не собирается сдерживать мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз [видео]

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Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией. Такое распоряжение дал президент республики Реджепа Тайип Эрдогана.

«По указанию президента и распоряжению МВД из-за опасности запрещено пересечение Эгейского моря беженцами (…) Подразделения береговой охраны прикладывают усилия для предотвращения пересечения морских границ», - говорится в заявление береговой охраны.

Напомним, ранее Турция привлекла тысячу сотрудников полицейского спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев обратно на территорию республики. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в стычках с властями Греции ранения получили 164 мигранта.

В рамках заключенного четыре года назад соглашения, Турция обязалась ограждать Евросоюз от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, но после обострения ситуации в сирийском Идлибе республика открыла свою западную границу, которую за три дня пересекли более 100 тысяч беженцев.

Эрдоган потребовал от Брюсселя поддержки Анкары в Сирии. В свою очередь в Евросоюзе заявила, что «абсолютно неприемлемо решать это за счет беженцев».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764596" frameborder="0"></iframe> Беженцы переходят реку, чтобы попасть в Грецию.

ИСТОЧНИК KP.RU