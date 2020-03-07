Турецкие власти запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией
Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией. Такое распоряжение дал президент республики Реджепа Тайип Эрдогана.
«По указанию президента и распоряжению МВД из-за опасности запрещено пересечение Эгейского моря беженцами (…) Подразделения береговой охраны прикладывают усилия для предотвращения пересечения морских границ», - говорится в заявление береговой охраны.
Напомним, ранее Турция привлекла тысячу сотрудников полицейского спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев обратно на территорию республики. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в стычках с властями Греции ранения получили 164 мигранта.
В рамках заключенного четыре года назад соглашения, Турция обязалась ограждать Евросоюз от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, но после обострения ситуации в сирийском Идлибе республика открыла свою западную границу, которую за три дня пересекли более 100 тысяч беженцев.
Эрдоган потребовал от Брюсселя поддержки Анкары в Сирии. В свою очередь в Евросоюзе заявила, что «абсолютно неприемлемо решать это за счет беженцев».
Беженцы переходят реку, чтобы попасть в Грецию.
ИСТОЧНИК KP.RU