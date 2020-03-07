2020-03-07T14:48:49+03:00
Политика

«Руками и ногами пытаемся заткнуть дыры»: Зеленский сравнил свое президентство с тонущем судном

Президент Украины восторженно отметил, что пока еще незалежная не утонула
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Руками и ногами пытаемся заткнуть дыры»: Зеленский сравнил свое президентство с тонущем судном«Руками и ногами пытаемся заткнуть дыры»: Зеленский сравнил свое президентство с тонущем судномФото: REUTERS
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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что его президентство напоминает нахождение в дырявой лодке, в которой он пытается руками и ногами «заткнуть» все дыры.

«Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Вот так мы и живём. Мы затыкаем эти дыры», - сказал глава Украины в интервью The Guardian.

Зеленский уточнил, что речь идет о тонущем судне. «Но мы не тонем!», - утверждает украинский лидер.

Напомним, ранее глава незалежной сравнил свою страну с компанией Apple и с больным раком спортсменом. По его словам, Украина в непростом положение, как и американская корпорация, которая начинает свой путь в гараже, а также Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Однако он пообещал, что «после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход» и в страну придут большие изменения, начиная от судебной реформы, заканчивая победой над коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Руками и ногами пытаемся заткнуть дыры»: Зеленский сравнил свое президентство с тонущем судном
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