2020-03-07T15:09:48+03:00
Политика

В Крыму не собираются прикасаться к воде с Украины «ни в каком виде»

Власти полуострова заявляют, что Киев может начать травить крымчан различными химикатами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава крымского парламента Владимир КонстантиновГлава крымского парламента Владимир КонстантиновФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что пока Киев называет Крым украинским, полуострову не нужна вода незалежной «ни в каком виде».

«Пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут», - передает его слова РИА Новости.

Кроме того, Константинов отметил, что украинская вода может быть опасной для населения. «Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли. Мы совершенно не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то», - добавил он.

Напомним, после того как Крым вошел в состав России, Украина устроила «водную блокаду» полуострова. Накануне новый премьер-министр незалежной Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды и назвал это вопросом гуманитарной ответственности перед проживающими на полуострове украинцами. Позже представительство президента Украины Владимира Зеленского назвало недопустимым возобновление поставок воды, поскольку это может «ослабить давление» на Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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