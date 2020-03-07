2020-03-07T16:01:42+03:00
Политика

Игра на два фронта: Зеленского беспокоят попытки Макрона сблизиться с Россией

В Киеве ощущают поддержку Запада, но хотели бы видеть больше давления на Москву
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Зеленский - президент УкраиныВладимир Зеленский - президент УкраиныФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем фактом, что его французский коллега Эммануэль Макрон пытается наладить отношения с Россией.

Глава государства подчеркнул, что чувствует поддержку со стороны Запада, в частности Берлина и Парижа, но хотел бы видеть больше давления на Москву со стороны европейских стран.

"Нельзя играть здесь на два фронта", - сказал Зеленский в интервью изданию Guardian.

Сайт kp.ru писал, что ранее в министерстве иностранных дел Украины признали провал попыток по изоляции России от международного сообщества. Лидеры западных стран продолжают вести переговоры с Москвой и даже заключать сделки, несмотря на недовольство со стороны Киева.

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Европа постоянно нарушает санкционный режим, и ей приходится напоминать об этом.

Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войны.Украинский президент заявил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов»

ИСТОЧНИК KP.RU

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