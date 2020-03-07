Игра на два фронта: Зеленского беспокоят попытки Макрона сблизиться с Россией

7 Март 2020 2020-03-07T16:01:42+03:00

В Киеве ощущают поддержку Запада, но хотели бы видеть больше давления на Москву

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем фактом, что его французский коллега Эммануэль Макрон пытается наладить отношения с Россией.

Глава государства подчеркнул, что чувствует поддержку со стороны Запада, в частности Берлина и Парижа, но хотел бы видеть больше давления на Москву со стороны европейских стран.

"Нельзя играть здесь на два фронта", - сказал Зеленский в интервью изданию Guardian.

Сайт kp.ru писал, что ранее в министерстве иностранных дел Украины признали провал попыток по изоляции России от международного сообщества. Лидеры западных стран продолжают вести переговоры с Москвой и даже заключать сделки, несмотря на недовольство со стороны Киева.

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Европа постоянно нарушает санкционный режим, и ей приходится напоминать об этом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757257" frameborder="0"></iframe> Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войны.Украинский президент заявил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов»

ИСТОЧНИК KP.RU