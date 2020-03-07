Игра на два фронта: Зеленского беспокоят попытки Макрона сблизиться с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем фактом, что его французский коллега Эммануэль Макрон пытается наладить отношения с Россией.
Глава государства подчеркнул, что чувствует поддержку со стороны Запада, в частности Берлина и Парижа, но хотел бы видеть больше давления на Москву со стороны европейских стран.
"Нельзя играть здесь на два фронта", - сказал Зеленский в интервью изданию Guardian.
Сайт kp.ru писал, что ранее в министерстве иностранных дел Украины признали провал попыток по изоляции России от международного сообщества. Лидеры западных стран продолжают вести переговоры с Москвой и даже заключать сделки, несмотря на недовольство со стороны Киева.
По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Европа постоянно нарушает санкционный режим, и ей приходится напоминать об этом.
Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войны.Украинский президент заявил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов»
ИСТОЧНИК KP.RU
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