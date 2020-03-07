2020-03-07T16:16:43+03:00
Происшествия

Посольство РФ запросило встречу с задержанным в Швеции россиянином

Мужчину подозревают в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тумсо АбддурахмановТумсо АбддурахмановФото: скриншот с видео
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Посольство РФ в Швеции запросило у шведских властей разрешение на встречу с россиянином, который был задержан по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии в Стокгольме.

По его словам, недавно с дипломатами связались родственники задержанного и попросить узнать, где он находится. Служба исполнения наказаний Швеции сообщила сотрудникам посольства, что гражданин РФ остается я в СИЗО в Соллентуне.

"Вчера мы запросили у шведских властей возможность встречи с ним и в настоящее время ожидаем их ответа", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Напомним, что на Абдурахманова напали в его собственной квартире в Польше в конце февраля. Неизвестный ударил чеченца молотком по голове, но тот сумел дать отпор и даже записал "допрос" атаковавшего.

Сайт kp.ru писал, что, по мнению самого пострадавшего, на родине ему объявили кровную месть. В Республике же покушение назвали постановкой. Против блогера в России возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности в незаконным бандформированиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Посольство РФ запросило встречу с задержанным в Швеции россиянином
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