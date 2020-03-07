В Испании ликвидировали сеть незаконного ввоза гашиша и мигрантов

7 Март 2020 2020-03-07T16:24:10+03:00

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Гражданская гвардия Испании задержала 89 участников преступной группировки, которая незаконно ввозила на территорию страны мигрантов и гашиш.

Беженцы прибывали в Европу из Сеуты - анклава на границе с Марокко - на скоростных моторных лодках. Их высаживали в прибрежных районах Андалусии. "Билет" стоил пять тысяч евро. Бандиты отпускали мигрантов лишь после того, как их родственники оплачивали всю сумму, сообщается на сайте гвардии.

Правоохранители насчитали всего 11 случаев незаконной перевозки. В Испанию нелегально прибыли в общей сложности 269 человек. Кроме того, было транспортировано 10 тонн гашиша. Все наркотики изъяли, как и 26 лодок, 29 автомобилей, 12 единиц огнестрельного оружия и порядка 250 тысяч евро наличными.

В отношении 39 человек. Все еще ведется расследование. Их подозревают в незаконном оборотом наркотиков, принадлежности к преступной организации, контрабанде, воровстве, угоне транспортных средств, подделке документов и незаконном хранении оружия.

Гражданская гвардия Испании задержала 89 человек за ввоз мигрантов и контрабанду гашиша.

ИСТОЧНИК KP.RU