В Госдуме поддержали переход на электронный документооборот при выдаче оружия
В Госдуме поддержали изменения в сфере оборота оружия. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что создание единой электронной платформы по выдаче лицензий поможет навести порядок в данной сфере и ликвидироваться ситуации бесконтрольного оборота оружия.
- По сути, за очень короткое время можно будет отслеживать все эти лицензии, выдачи, кому принадлежит оружие и так далее, — отметил депутат.
Доступ к системе будет у всех заинтересованных структур, что позволит исключить «зазоры в законодательстве».
-Важна согласованность в данном вопросе, выработать очень добротный, исключающий различные зазоры в законодательстве закон или же законы, — пояснил парламентарий RT.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что федеральный проект «Цифровое государственное управление» подразумевает создание
В 2019-2021 годах электронной платформы, где будут отображаться все сведения по оружию.
Предполагается, что человек будет получать одну пластиковую карточку, где будут отражены все выданные ему лицензии и разрешения.
ИСТОЧНИК KP.RU