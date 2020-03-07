2020-03-07T18:06:57+03:00
Общество

В Госдуме поддержали переход на электронный документооборот при выдаче оружия

Изменения помогут справиться с бесконтрольным оборотом оружия
Елена АКИМОВА
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В Госдуме поддержали перемены в сфере оборота оружияВ Госдуме поддержали перемены в сфере оборота оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госдуме поддержали изменения в сфере оборота оружия. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что создание единой электронной платформы по выдаче лицензий поможет навести порядок в данной сфере и ликвидироваться ситуации бесконтрольного оборота оружия.

- По сути, за очень короткое время можно будет отслеживать все эти лицензии, выдачи, кому принадлежит оружие и так далее, — отметил депутат.

Доступ к системе будет у всех заинтересованных структур, что позволит исключить «зазоры в законодательстве».

-Важна согласованность в данном вопросе, выработать очень добротный, исключающий различные зазоры в законодательстве закон или же законы, — пояснил парламентарий RT.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что федеральный проект «Цифровое государственное управление» подразумевает создание

В 2019-2021 годах электронной платформы, где будут отображаться все сведения по оружию.

Предполагается, что человек будет получать одну пластиковую карточку, где будут отражены все выданные ему лицензии и разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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