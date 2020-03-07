ЕС уверен в независимости процесса по делу о крушении MH17

7 Март 2020 2020-03-07T19:11:47+03:00

На Западе призвали Россию сотрудничать со следствием с целью привлечения виновных в авиакатастрофе к ответственности

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Европейский союз уверен в независимости судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. Соответствующую позицию озвучил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что судебный процесс, который будет запущен в Гааге 9 марта, является важным шагом в направлении установления лиц, причастных к авиакатастрофе, и привлечения их к ответственности.

"[ЕС] вновь заявляет о своей полной уверенности в независимости и профессионализме юридической процедуры", - цитирует Борреля ТАСС.

Расследование дела Объединенной следственной группой продолжается. Евросоюз призывает все государства, включая Россию, сотрудничать в полной мере.

В Москве же считают, что окружной суд Гааги испытывает сильное давление со стороны Нидерландов. Запущенная ими медийная компания является антироссийской и ставит своей целью сокрытие подтасовки фактов, уверяют в МИД РФ. Сайт kp.ru более подробно писал о сложившейся ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/669136" frameborder="0"></iframe> Аудиозапись разговора украинских военных, которая, по мнению Минобороны, доказывает причастность Украины к крушению «Боинга».

ИСТОЧНИК KP.RU