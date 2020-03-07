2020-03-07T19:20:07+03:00
Происшествия

Сена затопила набережную возле Лувра в Париже

Разлив воды произошел из-за обильных дождей, которые идут во Франции уже около месяца
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полицейские огораживают затопленные участкиПолицейские огораживают затопленные участкиФото: REUTERS
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Река Сена вышла из берегов в центре Парижа. В результате были подтоплены набережные.

Разлив воды произошел в субботу, 7 марта, одновременно с обеих сторон реки. Подтоплены пешеходные зоны близ Лувра, музея Орсе и возле моста Александра III в седьмом округе французской столицы.

Городские службы уже убрали с набережных передвижные кафе, мусорные баки, скамейки и деревья в кадках. Автомобили также стараются парковать подальше от реки, передает ТАСС.

Проезжая часть находится выше пешеходных зон, поэтому ее не затопило Фото: REUTERS

Проезжая часть находится выше пешеходных зон, поэтому ее не затопилоФото: REUTERS

Правоохранители перекрыли подходы к затопленным участкам. Работа парижского общественного транспорта, в том числе метрополитена, не нарушена. Это стало возможным благодаря тому, что проезжая часть находится значительно выше пешеходной.

Что касается причин наводнения, то к нему привели обильные дожди, которые идут в Париже уже около месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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