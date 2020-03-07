Губернатор Ленинградской области организовал концерт для блокадницы Зинаиды Бондаренко
Накануне Международного женского дня Александр Дрозденко заглянул в гости к Зинаиде Бондаренко. Губернатор Ленинградской области пришел к 96-летней блокаднице вместе с музыкантами оркестра «Таврический», которые исполнили ее любимую песню «Синий платочек». Видео поздравления Александр Дрозденко опубликовал на своей личной странице в Instagram.
«Тот случай, когда концерт стоит устраивать для одного человека», - отметил глава региона.
Зинаида Михайловна - участник Великой Отечественной войны, блокадница, после войны до пенсии проработала на Дубровской ТЭЦ в Кировском районе.
В разговоре с Зинаидой Бондаренко Александр Дрозденко пошутил, что не смог привезти весь симфонический оркестр из 70 человек, но любимую песню в исполнении музыкантов ветеран войны все же услышит. «Синий платочек» сыграли пять скрипок, флейта и контрабас.
Губернатор Ленобласти поздравил всех женщин региона с 8 марта.
«В лице семьи Ирины Михайловны хочу всех женщин Ленинградской области поздравить с большим, женским, хорошим и весенним праздником — с 8 марта! Счастья, здоровья, любви и домашнего тепла!» — пожелал губернатор.
Губернатор Ленинградской области организовал концерт для блокадницы Зинаиды Бондаренко.
ИСТОЧНИК KP.RU