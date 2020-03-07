2020-03-07T18:47:13+03:00
Общество

Губернатор Ленинградской области организовал концерт для блокадницы Зинаиды Бондаренко

Так Александр Дрозденко в лице 96-летней женщины поздравил всех дам региона с 8 марта
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Александр Дрозденко в лице 96-летней женщины поздравил всех дам региона с 8 мартаАлександр Дрозденко в лице 96-летней женщины поздравил всех дам региона с 8 марта
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Накануне Международного женского дня Александр Дрозденко заглянул в гости к Зинаиде Бондаренко. Губернатор Ленинградской области пришел к 96-летней блокаднице вместе с музыкантами оркестра «Таврический», которые исполнили ее любимую песню «Синий платочек». Видео поздравления Александр Дрозденко опубликовал на своей личной странице в Instagram.

«Тот случай, когда концерт стоит устраивать для одного человека», - отметил глава региона.

Зинаида Михайловна - участник Великой Отечественной войны, блокадница, после войны до пенсии проработала на Дубровской ТЭЦ в Кировском районе.

В разговоре с Зинаидой Бондаренко Александр Дрозденко пошутил, что не смог привезти весь симфонический оркестр из 70 человек, но любимую песню в исполнении музыкантов ветеран войны все же услышит. «Синий платочек» сыграли пять скрипок, флейта и контрабас.

Губернатор Ленобласти поздравил всех женщин региона с 8 марта.

«В лице семьи Ирины Михайловны хочу всех женщин Ленинградской области поздравить с большим, женским, хорошим и весенним праздником — с 8 марта! Счастья, здоровья, любви и домашнего тепла!» — пожелал губернатор.

Губернатор Ленинградской области организовал концерт для блокадницы Зинаиды Бондаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор Ленинградской области организовал концерт для блокадницы Зинаиды Бондаренко
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