2020-03-07T19:27:23+03:00
Общество

Правительство предлагает не возбуждать дела по наркотикам при недостаточности данных

Законопроект призван обеспечить защиту прав граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Из 26 тысяч дел о наркоторговцах до суда дошли лишь 23. Фото: Петр Ковалев ТАССИз 26 тысяч дел о наркоторговцах до суда дошли лишь 23. Фото: Петр Ковалев ТАСС
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Правительство России предлагает не возбуждать уголовные дела о незаконном обороте наркотиков в случае отсутствия достаточных данных о составе, массе, наименовании запрещенных веществ и фактах их передачи другим лицам.

В представленном кабинетом министров законопроекте говорится о том, что существующая практика неэффективна. Подавляющее большинство таких дел открывается по материалам о незаконном потреблении наркотиков и смертях от передозировки.

"Законопроект направлен на обеспечение защиты прав граждан путем усиления их правовой защищенности от необоснованного вовлечения в "доследственные" проверки и расследования уголовных дел по преступлениям, возбужденным при отсутствии достаточных сведений", - сообщается на сайте электронной базы системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно данным правительства, в 2019 году из 26 тысяч уголовных дел, возбужденных в отношении неустановленных сбытчиков, в суд попали лишь 23. Причем в трех случаях обвиняемые были оправданы.

Сайт kp.ru писал, что ранее в управлении наркоконтроля МВД России даже создали специальную памятку для полицейских по ловле наркоторговцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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