2020-03-07T19:34:59+03:00
Происшествия

В промзоне в Новой Москве загорелся ангар: пожару присвоен второй ранг

Огонь распространился по всей площади металлического сооружения - произошло обрушение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние строенияПожарным удалось не допустить распространение огня на соседние строения
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В промзоне поселка Мосрентген под Москвой загорелся металлический ангар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 17.55. ЧП произошло по адресу: Институтский пр-д, вл.9, стр.1. Судя по картам, на территории промзоны находится склад компании LED Capital, которая осуществляет аренду светодиодных экранов и продает комплектующие, однако ей ли принадлежит ангар, неизвестно.

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пламя охватило всю площадь ангара - 60 на 20 м метров. Пожару был присвоен второй ранг. Спустя некоторое время ангар обрушился, однако специалистам удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

По предварительным данным, никто не пострадал

По предварительным данным, никто не пострадал

"В 18:41 ранг пожара №2 отменен. Обстановка на месте пожара спокойная, сил на месте достаточно", - сообщается на сайте МЧС.

В 19:02 пожар был локализован. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее в подмосковных Химках сгорела спортивная школа. Здание, в котором располагалась секция бокса, было практически полностью уничтожено огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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