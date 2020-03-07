В промзоне в Новой Москве загорелся ангар: пожару присвоен второй ранг

7 Март 2020 2020-03-07T19:34:59+03:00

Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние строения

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В промзоне поселка Мосрентген под Москвой загорелся металлический ангар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 17.55. ЧП произошло по адресу: Институтский пр-д, вл.9, стр.1. Судя по картам, на территории промзоны находится склад компании LED Capital, которая осуществляет аренду светодиодных экранов и продает комплектующие, однако ей ли принадлежит ангар, неизвестно.

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пламя охватило всю площадь ангара - 60 на 20 м метров. Пожару был присвоен второй ранг. Спустя некоторое время ангар обрушился, однако специалистам удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

По предварительным данным, никто не пострадал

"В 18:41 ранг пожара №2 отменен. Обстановка на месте пожара спокойная, сил на месте достаточно", - сообщается на сайте МЧС.

В 19:02 пожар был локализован. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее в подмосковных Химках сгорела спортивная школа. Здание, в котором располагалась секция бокса, было практически полностью уничтожено огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU