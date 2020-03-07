Обратившийся к Путину мальчик из детдома проведет праздники с близкими

7 Март 2020 2020-03-07T20:36:57+03:00

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Мальчик Миша, попросивший президента РФ Владимира Путина помочь ему вернуться домой из детдома, впервые за четыре месяца проведет время к близкими. Подросток сможет встретить праздники дома благодаря тому, что его крестному дали разрешение на временную опеку. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Напомним, что разговор 14-летнего Миши и президента состоялся в конце февраля на открытии тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве. Мальчик попросил сфотографироваться с Владимиром Путиным, а потом рассказал ему свою историю.

Оказалось, что мама и папа ребенка умерли несколько лет назад, а бабушка, которой уже больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее подросток перестал посещать школу, был переведен на домашнюю форму обучения, но не смог сдать промежуточную аттестацию. Сайт kp.ru писал, что из-за этого в октябре прошлого года пожилую женщину отстранили от исполнения обязанностей приемного родителя, а Мишу отправили в детский дом.

Омбудсмен встретилась с бабушкой и крестным ребенка. Фото: институт уполномоченных по правам детей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась с мальчиков, его бабушкой и крестным. Совместно со специалистами было решено множество вопросов по обучению ребенка, оформлению документов и выдачи разрешения на временную опеку - гостевого режима.

"Миша поехал домой сразу же после совещания", - говорится в посте на странице института уполномоченных в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763309" frameborder="0"></iframe> Путин на "Острове мечты" попросил помочь мальчику из детдома вернуться к бабушке.

ИСТОЧНИК KP.RU