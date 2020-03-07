Захарова раскритиковала позицию Зеленского по минским соглашениям

7 Март 2020 2020-03-07T20:52:18+03:00

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Применение более "гибкого" подхода в рамках реализации минских соглашений не принесет должных результатов. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.

Сайт kp.ru писал, что глава государства накануне сообщил о желании "подвинуть" отдельные пункты договоренностей, поскольку в этом якобы нет ничего плохого.

"В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится", - написала Захарова у себя на странице в Facebook вскоре после публикации в Сети интервью с украинским лидером.

Зеленский дал на реализацию минских соглашений меньше года. Речь идет о договоренностях в их первоначальном виде. Президент допускает внесение поправок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703836" frameborder="0"></iframe> Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU