2020-03-07T20:52:18+03:00
Политика

Захарова раскритиковала позицию Зеленского по минским соглашениям

Представитель МИД РФ пришла к выводу, что президент Украины хочет переписать "инструкцию"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минских соглашенияхЗахарова прокомментировала заявление Зеленского о минских соглашенияхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Применение более "гибкого" подхода в рамках реализации минских соглашений не принесет должных результатов. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.

Сайт kp.ru писал, что глава государства накануне сообщил о желании "подвинуть" отдельные пункты договоренностей, поскольку в этом якобы нет ничего плохого.

"В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится", - написала Захарова у себя на странице в Facebook вскоре после публикации в Сети интервью с украинским лидером.

Зеленский дал на реализацию минских соглашений меньше года. Речь идет о договоренностях в их первоначальном виде. Президент допускает внесение поправок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Захарова раскритиковала позицию Зеленского по минским соглашениям
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