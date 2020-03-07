2020-03-07T22:16:06+03:00
Политика

"Я люблю Вас, Тайип": Турецкий телеканал неправильно перевел обращение Лаврова к Эрдогану

Глава МИД России похвалил галстук президента, а журналисты решили, будто услышали трогательное признание
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа налево). Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа налево). Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Турецкий телеканал YolTV поставил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в довольно неловкое положение. Журналисты неверно перевели словам дипломата, и получилось будто он признался главе государства в чувствах.

Ошибка была допущена во время освещения визита турецкого лидера в Москву, который состоялся в четверг, 5 марта. Сайт kp.ru писал, что тем вечером политикам предстояло провести сложные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.

В МИД заметили ошибку турецких журналистов

В МИД заметили ошибку турецких журналистов

Приветствуя Эрдогана в российской столице, Лавров протянул ему руку и на английском языке похвалил галстук гостя. В субтитрах телеканал прописал эту фразу как "I love you Tayyip" ("Я люблю Вас, Тайип").

"Обратили внимание на то, что турецкий YolTV неправильно услышал слова С.В. Лаврова. В опубликованном видео отчетливо слышно как министр говорит "I love your tie" ("Мне нравится ваш галстук" - прим. ред.)", - говорится в сообщении МИД на странице ведомства в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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