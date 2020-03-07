Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный поезд маршрута "Керчь-Анапа" покинул перрон железнодорожного вокзала крымского города-героя днем в субботу, 7 марта.
Сайт kp.ru писал, что местные власти устроили настоящий праздник по этому поводу. Жители Керчи пели, плясали, а профессиональные музыканты играли на инструментах. Чтобы отметить столь значимое событие на вокзал прибыл даже духовой оркестр.
Честь проехаться на рельсобусе первыми выпала четырехстам пассажирам. Поезд №6807 тронулся в 14.38 по московскому времени. Стоимость билета до конечной станции составила 439 рублей.
Автобус будет курсировать между российскими городами по три раза в день в пятницу и на выходных. В остальные дни – по два раза. Дорога от Крыма до Кубани занимает два часа.
Первый рельсовый автобус прошел по Крымскому мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU