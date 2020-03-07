2020-03-07T22:33:46+03:00
Общество

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Пригородный поезд будет курсировать между Керчью и Анапой по несколько раз на дню [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Время в пути от Анапы до Керчи занимает два часа. Фото: Сергей Бороздин/FBВремя в пути от Анапы до Керчи занимает два часа. Фото: Сергей Бороздин/FB
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Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный поезд маршрута "Керчь-Анапа" покинул перрон железнодорожного вокзала крымского города-героя днем в субботу, 7 марта.

Сайт kp.ru писал, что местные власти устроили настоящий праздник по этому поводу. Жители Керчи пели, плясали, а профессиональные музыканты играли на инструментах. Чтобы отметить столь значимое событие на вокзал прибыл даже духовой оркестр.

Честь проехаться на рельсобусе первыми выпала четырехстам пассажирам. Поезд №6807 тронулся в 14.38 по московскому времени. Стоимость билета до конечной станции составила 439 рублей.

Автобус будет курсировать между российскими городами по три раза в день в пятницу и на выходных. В остальные дни – по два раза. Дорога от Крыма до Кубани занимает два часа.

Первый рельсовый автобус прошел по Крымскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
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