У бензовоза отказали тормоза: жертвами крупного ДТП в Сирии стали 22 человека

7 Март 2020 2020-03-07T22:51:13+03:00

Пострадали не менее 70 человек Фото: СОЦСЕТИ

Автоцистерна протаранила два пассажирских автобуса и несколько легковых автомобилей

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По меньшей мере 22 человека погибли и 70 получили травмы в результате крупной аварии, которая произошла в субботу, 7 марта, на шоссе Хомс-Дамаск возле Багдадского моста в Сирии.

Бензовоз на большой скорости врезался в два пассажирских автобуса и протаранил несколько легковых автомобилей. По предварительным данным, ДТП вызвано неисправностью тормозов автоцистерны. Водитель большегрузного транспортного средства просто потерял над ним контроль.

В момент аварии оба автобуса были заполнены пассажирами. В поврежденных легковых автомобилях находились около 15 человек. Данные о погибших уточняются, поскольку сотрудники гражданской обороны еще не закончили с изучением искореженных машин.

Движение на шоссе затруднено. Расчистку дороги планирует завершить к концу дня, передает агентство SANA.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года отказ тормозов привел к крупной аварии в Волгограде. Фура смяла 12 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU