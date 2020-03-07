2020-03-07T22:51:13+03:00
Происшествия

У бензовоза отказали тормоза: жертвами крупного ДТП в Сирии стали 22 человека

Автоцистерна протаранила два пассажирских автобуса и несколько легковых автомобилей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пострадали не менее 70 человекПострадали не менее 70 человекФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

По меньшей мере 22 человека погибли и 70 получили травмы в результате крупной аварии, которая произошла в субботу, 7 марта, на шоссе Хомс-Дамаск возле Багдадского моста в Сирии.

Бензовоз на большой скорости врезался в два пассажирских автобуса и протаранил несколько легковых автомобилей. По предварительным данным, ДТП вызвано неисправностью тормозов автоцистерны. Водитель большегрузного транспортного средства просто потерял над ним контроль.

В момент аварии оба автобуса были заполнены пассажирами. В поврежденных легковых автомобилях находились около 15 человек. Данные о погибших уточняются, поскольку сотрудники гражданской обороны еще не закончили с изучением искореженных машин.

Движение на шоссе затруднено. Расчистку дороги планирует завершить к концу дня, передает агентство SANA.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года отказ тормозов привел к крупной аварии в Волгограде. Фура смяла 12 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские Ту-142 перед учениями НАТО пролетели над Норвежским морем
Умер паралимпиец Евгений Кегелев: ему было 33 года
У бензовоза отказали тормоза: жертвами крупного ДТП в Сирии стали 22 человека
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
"Я люблю Вас, Тайип": Турецкий телеканал неправильно перевел обращение Лаврова к Эрдогану
Захарова раскритиковала позицию Зеленского по минским соглашениям
За повреждение памятников воинам начнут сажать в тюрьму на пять лет
Обратившийся к Путину мальчик из детдома проведет праздники с близкими
Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не окажет негативного воздействия на окружающую среду
В Госдуме оценили идею Украины усилить свой флот американскими кораблями
В промзоне в Новой Москве загорелся ангар: пожару присвоен второй ранг
Правительство предлагает не возбуждать дела по наркотикам при недостаточности данных
Губернатор Ленинградской области организовал концерт для блокадницы Зинаиды Бондаренко
Сена затопила набережную возле Лувра в Париже
Умер Дэвид Пол, звезда фильма «Няньки»
ЕС уверен в независимости процесса по делу о крушении MH17
В Госдуме поддержали переход на электронный документооборот при выдаче оружия
Выпил за рулем - не сможешь носить оружие: Золотов сообщил о новых правилах выдачи лицензий
Путин поручил реформировать институт гражданства и миграционные правила
НАТО грозит России "ударным кулаком": МИД призвал задуматься о последствиях
В Китае обрушилось здание гостиницы: под завалами остаются люди
Отрывок песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Альфа-банк назвал причину временной блокировки карт клиентов
В Испании ликвидировали сеть незаконного ввоза гашиша и мигрантов
Посольство РФ запросило встречу с задержанным в Швеции россиянином
Игра на два фронта: Зеленского беспокоят попытки Макрона сблизиться с Россией
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon
В Крыму не собираются прикасаться к воде с Украины «ни в каком виде»
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России