2020-03-07T23:51:53+03:00
Политика

Российские Ту-142 перед учениями НАТО пролетели над Норвежским морем

Два противолодочных самолета Северного флота отработали полётные задания над водами Иберийской Атлантики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Два Ту-142 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морейДва Ту-142 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морейФото: Александр ГЛУЗ
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В субботу, 7 марта, два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота совершили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

Об этом рассказали журналистам в пресс-службе флота, уточнив, что экипажи воздушных судов отрабатывали полётные задания над водами Иберийской Атлантики.

Отмечается, что все полеты, продолжительность которых составила более 15 часов, были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а в небе над южной частью Норвежского моря Ту-142 дозаправлялись с помощью самолёта-танкера Ил-78, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что полеты проводились перед началом учений НАТО под названием Defender Europe — 2020. Как писал сайт kp.ru, маневры начнутся 9 марта и будут проходить на территории Норвегии, Польши, Литвы и других европейских стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Российские Ту-142 перед учениями НАТО пролетели над Норвежским морем
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