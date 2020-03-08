2020-03-08T00:30:11+03:00
Звезды

Экс-вокалиста Deep Purple Джо Линна Тернера не пустили в Россию

Рок-звезду развернули на границе с Белоруссией в Смоленской области
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Солист «золотых» составов Deep Purple и Rainbow Джо Линн ТернерСолист «золотых» составов Deep Purple и Rainbow Джо Линн ТернерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Легендарный солист «золотых» составов Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер 7 марта не смог принять участие в симфоническом рок-шоу «Рокофония» в Смоленске, потому что его задержали на границе с Белоруссией в Смоленской области.

Мировую рок-звезду развернули на таможенном посту «Красная горка», сообщает газета «МК» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным собеседников издания, пограничные службы не пустили музыканта в Россию как гражданина США, поскольку были нарушены правила въезда: американец должен был въезжать на территорию нашей страны через КПП в Брянской области.

Джо Линн Тернер извинился перед поклонниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джо Линн Тернер извинился перед поклонникамиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако поклонники Джо Линна Тернера все же смогли увидеть кумира нескольких поколений меломанов: вокалист обратился к зрителям с помощью видеосвязи и извинился, что не может выступить. Отмечается, что бывший вокалист Deep Purple и Rainbow записал свое видеообращение прямо на границе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, два года назад Джо Линн Тернер перенес инфаркт, тогда его госпитализировали в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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