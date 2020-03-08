Силовики в Петербурге собираются взять штурмом квартиру, где забаррикадировался вооруженный мужчина

8 Март 2020 2020-03-08T00:54:40+03:00

Сообщается, что в подъезде этого дома обнаружили тело подростка

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В одном из жилых домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга вечером 7 марта жильцы обнаружили на лестничной клетке тело подростка с простреленной головой и сразу же позвонили в полицию, по адресу прибыли сотрудники Росгвардии. Теперь силовики готовятся к штурму квартиры, где забаррикадировался вооруженный мужчина – предположительно, убийца мальчика.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города. Он уточнил, что подросток скончался от огнестрельного ранения в голову, а стреляли, скорее всего, из охотничьего ружья.

«Поступило сообщение об обнаружении трупа подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона. В квартире, где проживал погибший, по предварительным данным, находится вооруженный неизвестный. Готовится штурм», - приводит агентство слова своего собеседника.

По его сведениям, квартира, в которой заперся неизвестный, принадлежит судье Третьего Кассационного суда. Корреспонденты kp.ru выясняют подробности на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU