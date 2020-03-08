Россиян предупредили, что на севере Италии могут ввести карантин из-за коронавируса

8 Март 2020 2020-03-08T03:03:14+03:00

По данным посольства России, власти страны готовят новый пакет мер по борьбе с распространением заболевания

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Итальянские власти могут ввести карантин в большинстве северных регионов страны. Об этом россиян предупредило посольство России в Италии, сообщив, что правительство этой страны готовит новый пакет мер по борьбе с «китайским коронавирусом» COVID-19.

Местные СМИ опубликовали выдержки из документа, в котором говорится о том, что необходимо «абсолютным образом избегать передвижений на въезд и на выезд» из Ломбардии, провинций в областях Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето. Кроме того, предлагается также запретить перемещаться и на самих территориях этих регионов.

По данным российской дипмиссии, карантин может быть введен во всей Ломбардии и еще в 11 северных провинциях Италии, где ситуация с коронавирусом наиболее тревожная. А это, как подчеркнули в представительстве нашей страны, означает полный запрет на въезд и выезд.

В связи с этим посольство «настоятельно просит российских граждан воздержаться от поездок в Италию в настоящее время», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, эпицентром распространения заболевания стал небольшой итальянский город Кодоньо. В связи со вспышкой коронавируса в Ломбардии закрыли школы и детские зады, запретили уличную торговлю и массовые мероприятия, а местных жителей попросили не выходить из своих домов без особой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU