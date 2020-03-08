На украинском авиазаводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции

8 Март 2020 2020-03-08T05:05:34+03:00

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Вечером в субботу, в украинских СМИ и соцсетях появились сообщения, будто на территории расположенного в городе Запорожье авиазавода «Мотор Сич» произошел взрыв.

Оказалось, это слухи. На самом деле обрушилась часть кирпичной конструкции предприятия, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области. Спасательное ведомство отмечает, что обрушение произошло «из-за естественных процессов», никто не пострадал. Правда, конструкция упала в соседний двор – в «частное домовладение». Это случилось около 19.40 по местному времени (20.40 мск).

В ГСЧС добавили, что спасатели «провели оперативные действия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия» (то есть, убрали колючую проволоку и часть кирпичей) для предотвращения травмирования людей, и сообщили о случившемся руководству предприятия. Отмечается, что «решать вопрос дальнейших работ по уборке конструкции» будут уже утром.

СПРАВКА «КП»

Украинская акционерная компания «Мотор Cич» является одним из крупнейших машиностроительных предприятий страны, производящим авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, а также другое оборудование. До февраля 2018 года компания также поставляла двигатели для гражданских российских самолетов. Поставки были прекращены в связи с запретом украинских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU