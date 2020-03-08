2020-03-08T06:07:06+03:00
В мире

Коронавирусом в Южной Корее заразились 7,1 тысячи человек, умерли 50

За сутки медики выявили 367 новых случаев заражения, большинство из них – в городе Тэгу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дезинфекция улиц в Южной КорееДезинфекция улиц в Южной КорееФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Медики Южной Кореи, куда переместилась эпидемия «китайского» коронавируса COVID-2019 из КНР, за сутки зафиксировали 367 новых случаев заражения (для сравнения: в Китае за сутки – 44 инфицированных). Таким образом, общее число зараженных в стране возросло до 7134, причем 5387 из них – в городе Тэгу, где заболевание начало распространяться после мероприятий местной секты Синчхончжи.

За день в южнокорейских больницах от вызываемой этим вирусом пневмонии нового типа скончались еще шесть человек, а сначала вспышки заболевания умерли 50 пациентов. Выздоровели в общей сложности 130 больных, в субботу из больниц выписались 12 человек.

Такие данные по состоянию на воскресенье, 8 марта, обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея. В сообщении KCDC отмечается, что анализы 19376 человек еще в работе, их диагноз пока не подтвержден.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее южнокорейские власти подняли уровень эпидемиологической угрозы до высшего и перенесли начало учебного года с 2 марта на 23-е. Людям настоятельно рекомендуют не выходить из своих домов на улицу без особой нужды.

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Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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