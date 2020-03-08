Власти Италии ограничили передвижение в некоторых частях страны
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, в соответствии с которым введены ограничения на въезд, выезд и перемещения внутри Ломбардии и 14 провинций на севере и в центре страны. Среди них провинции, входящие в состав Эмилия-Романьи, Марке, Пьемонта и Венето (включая Венецию). Такую меру правительство предприняло из-за стремительного распространения коронавируса по стране. Документ опубликован на сайте правительства Италии.
Передвижения внутри и между провинциями возможен только в исключительных случаях, например, по медицинским показаниям.
Также декрет предусматривает закрытие музеев, галерей и других мест для проведения культурных мероприятий.
Напомним, по заявлению главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, 7 марта число заражённых коронавирусом за сутки составило 1 200 человек, а жертв - 36. В общей сложности в Италии вирус выявлен у 5,8 тысяч человек. Погибли 223 пациента.
Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе
ИСТОЧНИК KP.RU
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