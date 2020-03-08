2020-03-08T09:46:03+03:00
В мире

Уровень эпидемической угрозы снизили в провинции Шаньдун и Синьцзян-Уйгурском автономном районе

Ранее его снизили с высшего до второго
Ася КУЗНЕЦОВА
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В провинции Шаньдун на востоке Китая и Синьцзян-Уйгурском автономном округе на северо-западе Китая уровень эпидемической угрозы снизили со второго до третьегоВ провинции Шаньдун на востоке Китая и Синьцзян-Уйгурском автономном округе на северо-западе Китая уровень эпидемической угрозы снизили со второго до третьегоФото: REUTERS
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В провинции Шаньдун на востоке Китая и Синьцзян-Уйгурском автономном округе на северо-западе Китая уровень эпидемической угрозы снизили со второго до третьего. Он был введён в связи со вспышкой коронавируса нового типа.

Ранее, 26 февраля, уровень реагирования в этих районах на чрезвычайную ситуацию снизили с высшего до второго.

Сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 8 марта Роспотребнадзор утвердил список стран с коронавирусом, после посещения которых нужен карантин. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, в соответствии с которым введены ограничения на въезд, выезд и перемещения внутри Ломбардии и 14 провинций на севере и в центре страны. Среди них провинции, входящие в состав Эмилия-Романьи, Марке, Пьемонта и Венето (включая Венецию). Такую меру правительство предприняло из-за стремительного распространения коронавируса по стране.

Пустые улицы в Ухане во время эпидемии коронавируса.Оживленные улицы превратились в безлюдные, а по дорогам изредка проезжают автомобили

ИСТОЧНИК KP.RU

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