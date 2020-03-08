8 марта 2020 года стало самым тёплым за 140 лет
8,5 градусов тепла зафиксировали в 6 утра 8 марта на опорной климатической метеостанции Москвы. Это стало рекордным показателем температуры для этой даты за всю историю метеонаблюдений, которая длится уже 140 лет.
- Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 Марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до 8,3 градуса тепла, - передаёт Интерфакс слова метеорологов.
Ранее сайт kp.ru сообщал о словах научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда о том, что порядка 25 лет назад в ведомстве решили прогнозировать температуру на 8 марта в градусах Фаренгейта, а не Цельсия. По словам синоптика, делали это для того, чтобы выразить таким образом своё тёплое отношение к женщинам, поскольку в Цельсиях температура в этот день часто бывает отрицательной, а в Фаренгейтах - положительной.
ИСТОЧНИК KP.RU