8 марта 2020 года стало самым тёплым за 140 лет

8 Март 2020 2020-03-08T10:00:25+03:00

8,5 градусов тепла зафиксировали в 6 утра 8 марта на опорной климатической метеостанции Москвы, став рекордным показателем температуры для этой даты за всю историю метеонаблюдений Фото: Олег ЗОЛОТО

В 6 утра метеостанция зафиксировала +8,5 градусов, последний рекорд был установлен в 2014 году, тогда было +8,3

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8,5 градусов тепла зафиксировали в 6 утра 8 марта на опорной климатической метеостанции Москвы. Это стало рекордным показателем температуры для этой даты за всю историю метеонаблюдений, которая длится уже 140 лет.

- Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 Марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до 8,3 градуса тепла, - передаёт Интерфакс слова метеорологов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о словах научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда о том, что порядка 25 лет назад в ведомстве решили прогнозировать температуру на 8 марта в градусах Фаренгейта, а не Цельсия. По словам синоптика, делали это для того, чтобы выразить таким образом своё тёплое отношение к женщинам, поскольку в Цельсиях температура в этот день часто бывает отрицательной, а в Фаренгейтах - положительной.

ИСТОЧНИК KP.RU