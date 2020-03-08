2020-03-08T10:19:55+03:00
В мире

Сирийские военные нашли доказательства подготовки террористами химатаки

Самодельное взрывное устройство было обезврежено сапёрами. Сейчас на месте работают специалисты
Ася КУЗНЕЦОВА
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В городе Саракеб провинции Идлиб сирийские военные нашли химические отравляющие вещества, свидетельствующие о готовящихся террористами провокацияхВ городе Саракеб провинции Идлиб сирийские военные нашли химические отравляющие вещества, свидетельствующие о готовящихся террористами провокацияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В городе Саракеб провинции Идлиб сирийские военные нашли химические отравляющие вещества, свидетельствующие о готовящихся террористами провокациях. Они обнаружили баллон с вытекшей жидкостью и элементы средств химзащиты в доме в жилом квартале Саракеба.

- В ходе более тщательного досмотра было обнаружено взрывное устройство с подведенными проводами, наше оборудование зафиксировало, что желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом. По результатам предварительного анализа это хлор, - передаёт РИА Новости слова офицера сирийской армии.

Самодельное взрывное устройство было обезврежено сапёрами. Сейчас на месте работают специалисты.

4 марта ЦПВС сообщил, что в Саракебе около 15 боевиков предприняли попытку взрыва ёмкостей с отравляющим веществом. Они планировали обвинить военнослужащих Сирии в использовании запрещённых веществ, чтобы сорвать наступление сирийской армии. Но из-за недостатка оыта взаимодействия с подобными веществами боевики нарушили герметичность ёмкости и отравились сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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