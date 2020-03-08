Сирийские военные нашли доказательства подготовки террористами химатаки
В городе Саракеб провинции Идлиб сирийские военные нашли химические отравляющие вещества, свидетельствующие о готовящихся террористами провокациях. Они обнаружили баллон с вытекшей жидкостью и элементы средств химзащиты в доме в жилом квартале Саракеба.
- В ходе более тщательного досмотра было обнаружено взрывное устройство с подведенными проводами, наше оборудование зафиксировало, что желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом. По результатам предварительного анализа это хлор, - передаёт РИА Новости слова офицера сирийской армии.
Самодельное взрывное устройство было обезврежено сапёрами. Сейчас на месте работают специалисты.
4 марта ЦПВС сообщил, что в Саракебе около 15 боевиков предприняли попытку взрыва ёмкостей с отравляющим веществом. Они планировали обвинить военнослужащих Сирии в использовании запрещённых веществ, чтобы сорвать наступление сирийской армии. Но из-за недостатка оыта взаимодействия с подобными веществами боевики нарушили герметичность ёмкости и отравились сами.
ИСТОЧНИК KP.RU