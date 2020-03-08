В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

8 Март 2020 2020-03-08T11:27:13+03:00

Новый формат полиса подразумевает несколько условий. Он должен включать в себя риски утраты или повреждения машины и предусматривать франшизу, которая бы не превышала 20% от суммы страховки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь водители могут добавить информацию о договоре на оборотную сторону своего полиса

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В России с 8 марта 2020 года вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Согласно указанию Центробанка, теперь водители имеют возможность добавить информацию о договоре ОСАГО на оборотную сторону своего полиса, а заключать договор добровольного автострахования отдельным документом не нужно. "Двойной" полис доступен в бумажном и в электронном виде.

Новый формат полиса подразумевает несколько условий. Он должен включать в себя риски утраты или повреждения машины и предусматривать франшизу, которая бы не превышала 20% от суммы страховки. Также сроки окончания договоров обязательного и добровольного страхования должны быть одинаковыми - когда заканчивается ОСАГ, заканчивается и каско. Однако отказаться от добровольного страхования можно без завершения договора обязательной страховки.

На сайте kp.ru опубликовано, какие штрафы предусмотрены за езду за езду без страховки ОСАГО в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU