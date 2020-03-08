В России не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, по данным на воскресенье

8 Март 2020 2020-03-08T11:51:49+03:00

Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено, по данным на воскресенье, 8 марта, сообщили в Роспотребнадзоре Фото: REUTERS

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Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено, по данным на воскресенье, 8 марта. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

На данный момент в России выявлено 14 случаев заражения коронавирусом, уточнили в ведомстве.

Напомним, 2 марта сайт kp.ru сообщал, что диагноз коронавируса подтвердили у россиянина, вернувшегося из Италии. Заболевание у него протекало в лёгкой форме, и уже 7 марта его выписали из больницы, предварительно несколько раз подтвердив, что его анализ на вирус даёт отрицательный результат.

6 марта Роспотребнадзор сообщил о шести новых случаях заражения коронавирусом, среди них один в Нижнем Новгороде и пять в Москве. Все заражённые вернулись из Италии в течение двух недель перед давшим положительный результат анализом.

7 марта вирус выявили еще у четырёх человек. Один из них житель Санкт-Петербурга, трое других - жители Липецкой области. Все они госпитализированы в инфекционные боксы, у троих болезнь протекает в легкой форме, состояние здоровья еще одного пациента оценивается, как “средней тяжести”. Все четверо недавно посещали Италию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU