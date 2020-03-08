В Tinder появились предупреждения о важности защиты от коронавируса
Приложение для знакомств Tinder начало предупреждать своих пользователей о том, как важно обезопасить себя от коронавируса нового типа.
- Ваше здоровье - наш главный приоритет, - озаглавили уведомление для своей аудитории разработчики приложения.
Создатели приложения Tinder призывают соблюдать меры предосторожности от коронавируса с помощью такого уведомления для пользователейФото: Скриншот сайта
Далее в сообщении сказано, что несмотря на то, что сервис направлен на знакомства с новыми людьми и приятные встречи с ними, "защита от коронавируса важнее".
В памятке создатели сайта перечислили самые важные меры предосторожности в условиях распространения вируса.
- Часто мойте руки;
Носите с собой антиспетик для рук;
Старайтесь не прикасаться к своему лицу;
Не подходите близко к другим людям во время общественных мероприятий, - призывают авторы обращения, в конце которого они также разместили ссылку на сайт Всемирной организации здравоохранения.
Infogram
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»