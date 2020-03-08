В Tinder появились предупреждения о важности защиты от коронавируса

8 Март 2020 2020-03-08T11:59:50+03:00

В памятке создатели сайта перечислили самые важные меры предосторожности в условиях распространения вируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приложение призывает соблюдать правила гигиены и не приближаться к людям в общественных местах

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Приложение для знакомств Tinder начало предупреждать своих пользователей о том, как важно обезопасить себя от коронавируса нового типа.

- Ваше здоровье - наш главный приоритет, - озаглавили уведомление для своей аудитории разработчики приложения.

Создатели приложения Tinder призывают соблюдать меры предосторожности от коронавируса с помощью такого уведомления для пользователейФото: Скриншот сайта

Далее в сообщении сказано, что несмотря на то, что сервис направлен на знакомства с новыми людьми и приятные встречи с ними, "защита от коронавируса важнее".

В памятке создатели сайта перечислили самые важные меры предосторожности в условиях распространения вируса.

- Часто мойте руки;

Носите с собой антиспетик для рук;

Старайтесь не прикасаться к своему лицу;

Не подходите близко к другим людям во время общественных мероприятий, - призывают авторы обращения, в конце которого они также разместили ссылку на сайт Всемирной организации здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU