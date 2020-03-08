Путин указом утвердил положение о Совбезе России

8 Март 2020 2020-03-08T13:00:43+03:00

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Президент России Владимир Путин указом утвердил положение о Совете безопасности России. В указе также прописаны функции заместителя председателя и секретаря Совбеза. Некоторые из них пересекаются. Возможность назначить на пост зампреда Совбеза и освободить от него закреплена за президентом России. Указ президента "О некоторых вопросах Совета безопасности РФ" опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что в начале 2020 года указом Путина была введена должность зампреда Совета безопасности. На неё был назначен бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Николай Патрушев занимает должность секретаря Совбеза.

Заместитель председателя Совбеза организует деятельность членов Совета и его взаимодействие с органами власти России и иностранных государств, а также общественными организациями. В его задачи также включено информирование главы государства по вопросам обеспечения национальной безопасности и обсуждение ежегодного доклада президенту, в котором рассказывается о ситуации в вопросах национальной безопасности, в также о мерах по её укреплению.

Кроме того, Дмитрий Медведев будет отвечать за назначение уполномоченного по правам ребенка. Ранее эта обязанность числилась за президентом.

ИСТОЧНИК KP.RU