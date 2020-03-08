Мужчины всё чаще берут микрозаймы на подарки к 8 марта

8 Март 2020 2020-03-08T14:38:07+03:00

Самыми популярными в 2020 году подарками стали путешествие и свидание, парфюмерия, косметика, бытовая техника, визит спа-салона, украшения, смартфон и меховые изделия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

260 тысяч человек оформили кредиты на сюрприз для своей спутницы

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Количество оформленных микрозаймов к празднику 8 марта увеличилось на 4% в сравнении с 2019 годом. Больше всех такие кредиты берут мужчины в Московском регионе, Новосибирске и Красноярске.

260 тысяч мужчин в преддверии Международного женского дня оформили займы на подарок на общую сумму 2,5 - 2,7 миллиарда рублей. В предыдущем году их было 250 тысяч, а общая сумма занятых денег составляла 2 миллиарда рублей, сообщили эксперты в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", опубликованном РИА Новости.

Многие из оформляющих микрозайм поделились, что потратят на подарок часть суммы, оставив также деньги на другие нужды. Самыми популярными в 2020 году подарками стали путешествие и свидание, парфюмерия, косметика, бытовая техника, визит спа-салона, украшения, смартфон и меховые изделия. Самыми оригинальными сюрпризами стали стройматериалы, прыжок с парашютом, визит эстетического хирурга и дрель.

ИСТОЧНИК KP.RU