В Москве музыканты Росгвардии специально для женщин провели праздничный концерт и подарили цветы

8 Март 2020 2020-03-08T14:45:02+03:00

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Площадка была выбрана не случайно: все в этой жизни начинается с наших прекрасных женщин. Оркестр Росгвардии подарил москвичкам и гостьям столицы прекрасный подарок - яркое музыкальное поздравление из любимых весенних мелодий, попурри на тему столицы и лирической песни.

Импровизированный концерт на «нулевом километре», прямо у стен Кремля, мгновенно собрал плотное кольцо зрительниц, которые подхватили задор и настроение, танцевали, создавали сториз и хором подпевали солисту «О любви немало пеней сложено». В кругу танцующих были женщины самых разных возрастов и национальностей - испанки, японки, француженки, юные бразильянки.

Согрев зрителей теплом праздника и исполнив заключительную мелодию на бис, военные музыканты вручили всем собравшимся женщинам букеты цветов. Довольные зрительницы фотографировались с росгвардейцами и искренне благодарили за неожиданный и такой поистине международный подарок в самом сердце столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU