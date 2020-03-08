В Москве музыканты Росгвардии специально для женщин провели праздничный концерт и подарили цветы
Площадка была выбрана не случайно: все в этой жизни начинается с наших прекрасных женщин. Оркестр Росгвардии подарил москвичкам и гостьям столицы прекрасный подарок - яркое музыкальное поздравление из любимых весенних мелодий, попурри на тему столицы и лирической песни.
Импровизированный концерт на «нулевом километре», прямо у стен Кремля, мгновенно собрал плотное кольцо зрительниц, которые подхватили задор и настроение, танцевали, создавали сториз и хором подпевали солисту «О любви немало пеней сложено». В кругу танцующих были женщины самых разных возрастов и национальностей - испанки, японки, француженки, юные бразильянки.
Согрев зрителей теплом праздника и исполнив заключительную мелодию на бис, военные музыканты вручили всем собравшимся женщинам букеты цветов. Довольные зрительницы фотографировались с росгвардейцами и искренне благодарили за неожиданный и такой поистине международный подарок в самом сердце столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU