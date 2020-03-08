В Евросоюзе осталась одна страна без коронавируса
Единственной страной в Евросоюзе, где не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, стал Кипр. Об этом стало известно из данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения.
Мальта и Болгария заявили о случаях заражения на своей территории последними в Европейском Союзе.
Наиболее крупная вспышка заражения среди европейских стран зарегистрирована в Италии. В стране заражены более пяти тысяч, а жертвами вируса стали 233 человека.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, в соответствии с которым введены ограничения на въезд, выезд и перемещения внутри Ломбардии и 14 провинций на севере и в центре страны. Среди них провинции, входящие в состав Эмилия-Романьи, Марке, Пьемонта и Венето (включая Венецию). Такую меру правительство предприняло из-за стремительного распространения коронавируса по стране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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