В Евросоюзе осталась одна страна без коронавируса

8 Март 2020 2020-03-08T14:46:14+03:00

Единственной страной в Евросоюзе, где не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, стал Кипр Фото: REUTERS

Ни одного заражённого вирусом не зарегистрировано только на Кипре

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Единственной страной в Евросоюзе, где не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, стал Кипр. Об этом стало известно из данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения.

Мальта и Болгария заявили о случаях заражения на своей территории последними в Европейском Союзе.

Наиболее крупная вспышка заражения среди европейских стран зарегистрирована в Италии. В стране заражены более пяти тысяч, а жертвами вируса стали 233 человека.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, в соответствии с которым введены ограничения на въезд, выезд и перемещения внутри Ломбардии и 14 провинций на севере и в центре страны. Среди них провинции, входящие в состав Эмилия-Романьи, Марке, Пьемонта и Венето (включая Венецию). Такую меру правительство предприняло из-за стремительного распространения коронавируса по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU