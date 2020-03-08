2020-03-08T16:01:52+03:00
Политика

Жители сирийской деревни забросали камнями армейскую колонну США

СМИ сообщили, что американские военные были вынуждены отступить
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Жители сирийской деревни забросали камнями военную колонну СШАЖители сирийской деревни забросали камнями военную колонну СШАФото: REUTERS
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Местные жители сирийской деревни аль-Кузлия на северо-востоке страны закидали камнями американскую военную колонну, которая состояла из семи бронемашин.

«Жители деревни аль-Кузлия к западу от города Телль-Тамр в провинции Хасеке не дали колонне американских оккупантов, состоящей из семи бронемашин, въехать в деревню, закидали ее камнями», - говорится в сообщении радиостанции Sham FM.

Радиостанция отмечает, что американские военные были вынуждены отступить.

Напомним, ранее США заявляли о выводе своих войск с территории САР. В конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. При этом главы Белого дома отметил, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с вооруженными курдскими формированиями на сирийской территории, а также с Турцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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