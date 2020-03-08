Матч Парма - СПАЛ начался с получасовой задержкой из-за коронавируса

8 Март 2020 2020-03-08T16:32:14+03:00

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На совещании Министерства спорта Италии было принято решение не отменять матч Парма – СПАЛ в рамках чемпионата страны по футболу.

Матч должен был начаться 15:15 мск,, но игра стартовал только в 15:45 мск. Причиной получасовой задержки стало совещание спортивного ведомства, которое хотело отменить чемпионат из-за распространения коронавируса нового типа.

О необходимости приостановить футбольную лигу заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора. По его словам, президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэли Гравина «обязан еще раз подумать, не дожидаясь первого случая заражения игрока в чемпионате Италии».

После слов Гравина игроки 30 минут сидели в раздевалках в ожидании решения министерства.

На данный момент в Италии зафиксировано боле 5 800 случаев заражения коронавирусом нового типа. Напомним, ранее итальянские власти ограничили передвижение в некоторых частях страны. Правительство ввело ограничение на проведение ряда общественных мероприятий. Согласно декрету кабмина проведение спортивных мероприятий разрешено только, если расстояние между болельщиками составляет более метра.

ИСТОЧНИК KP.RU