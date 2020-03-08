Синоптики сообщили о наступлении «лета» в южных регионах России

8 Март 2020 2020-03-08T16:49:18+03:00

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В воскресенье, 8 марта, в регионах Южного федерального округа установилась летняя погода и температура воздуха достигает +21 градуса. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

«Невероятная, просто летняя температура сейчас в Южном федеральном округе: Краснодарский край, Ростовская область. В течение ближайших дней там 19-21 градус. Температура воды только подводит», - приводит его слова агентство ТАСС.

Синоптик сообщил, что такая погода задержится в южных регионах страны на три - пять дней.

Сайт kp.ru писал, что воскресенье, 8 марта, в Москве стало самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, которая длится уже 140 лет. В 6 утра метеостанция зафиксировала +8,5 градусов, последний рекорд был установлен в 2014 году, тогда было +8,3.

ИСТОЧНИК KP.RU