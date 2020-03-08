Эрдоган: Анкара оставляет за собой право на односторонние действия в сирийском Идлибе

8 Март 2020 2020-03-08T17:11:25+03:00

Турецкий лидер заявил, что республика своими силами добьётся целей операции «Весенний щит», если Россия не выполнит свою часть соглашений по Сирии [видео]

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Анкара готова предпринять односторонние действие в Идлибе, если Москва не будет соблюдать соглашение об урегулировании в Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции "Весенний щит" в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии», - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Анкары только добивается возвращения в свои дома 3,6 млн сирийских беженцев, которые на данный момент находятся территории Турции, а также 1,5 млн человек, «скопившихся» у турецкой границы в провинции Идлиб.

При этом он отметил, что турецкая сторона согласна с любым решением, которое обезопасит границы страны и население Идлиба, и не намерена покушаться на территориальную целостность Сирии.

Напомним, в ходе переговоров турецкого лидера и российского президента Владимира Путина было достигнуто соглашение, которое предусматривает прекращение огня в Идлибе, возобновление совместного патрулирования, в том числе по новому маршруту, а также создание коридора безопасности к северу и югу от трассы М4. При этом сразу же в день подписания договора Эрдоган заявил, что Анкара оставляет за собой право ответить на военные действия сирийской армии.

Путин и Эрдоган после переговоров в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU