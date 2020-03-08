В России установили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом
Установлен круг лиц, с которыми контактировали все трое новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили предоставили в оперативном штабе.
«Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», - говорится в сообщении штаба.
Сайт kp.ru писал, что в воскресенье, 8 марта, в России были зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Пациенты находятся в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Все трое заболевших вернулись из Италии. Таким образом в стране зафиксированы 17 случаев заболевания коронавирусом.
Для всех больных организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, что позволит не допустить последующего распространения инфекции.
Напомним, 7 марта из больницы выписали первого заболевшего коронавирусом в Москве. Также выписаны двое граждан КНР, и трое россиян, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princes. В больнице с диагнозом остаются итальянский студент и 10 граждан России, вернувшихся из Италии.
Карта распространения коронавируса.
Средства защиты от коронавируса на круизный лайнер Grand Princess доставили вертолетом.6 марта одним из пассажиров судна, показывают приближение вертолета к лайнеру, находящемуся у берегов Калифорнии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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