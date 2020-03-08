Голикова назвала «абсолютно раздутой» панику вокруг коронавируса в России
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала абсолютно раздутой панику вокруг распространения коронавируса нового типа.
«Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее, мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно», - заявила она в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1»
Голикова отметила, что принимаемые меры были бы аналогичными при угрозе эпидемии гриппа.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что «фэйки» о ситуации с коронавирусом в нашей стране и о том, что российские власти скрывают информацию о числе заболевших, распространяются в основном из-за границы.
Сайт kp.ru писал, что по последним данным Роспотребнадзора, в России зафиксированы 17 случаев заболевания коронавирусом. При этом шесть человек уже выздоровели. В больнице остаются итальянский студент и 10 граждан России, вернувшихся из Италии. Для всех больных организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ошибка исключена – специалист лаборатории «Вектор» o диагностике заболевших коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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