Эдер, Жоао Марио и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом"

8 Март 2020 2020-03-08T18:04:01+03:00

Хозяева поля огласили стартовые сочетания на первый домашний поединок в календарном году

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В воскресенье, 8 марта, в Москве на стадионе "РЖД Арена" будет сыгран матча 21 тура чемпионата России по футболу. Столичный "Локомотив" у себя дома принимает грозненский "Ахмат". И хозяева поля уже назвали стартовый состав на игру. В целом, у "Локо" довольно боевой состав - с первых минут появятся португальцы Жоао Марио, Эдер, в полузащите - Алексей Миранчук, ну а в воротах - Маринато Гилерме.

Стартовый состав "Локомотива" на игру: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Хеведес, Магкеев, Крыховяк, Ал.Миранчук, Жоао Марио, Жемалетдинов, Эдер.

Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Живоглядов, Рыбус, Коломейцев, Мурило, Куликов, Тугарев, Сулейманов, Рыбчинский.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Ахмат.

ИСТОЧНИК KP.RU