2020-03-08T18:04:01+03:00
Спорт

Эдер, Жоао Марио и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом"

Хозяева поля огласили стартовые сочетания на первый домашний поединок в календарном году
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Португалец Жоао Марио - в стартовом составе "Локомотива" на игру против "Ахмата".Португалец Жоао Марио - в стартовом составе "Локомотива" на игру против "Ахмата".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 8 марта, в Москве на стадионе "РЖД Арена" будет сыгран матча 21 тура чемпионата России по футболу. Столичный "Локомотив" у себя дома принимает грозненский "Ахмат". И хозяева поля уже назвали стартовый состав на игру. В целом, у "Локо" довольно боевой состав - с первых минут появятся португальцы Жоао Марио, Эдер, в полузащите - Алексей Миранчук, ну а в воротах - Маринато Гилерме.

Стартовый состав "Локомотива" на игру: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Хеведес, Магкеев, Крыховяк, Ал.Миранчук, Жоао Марио, Жемалетдинов, Эдер.

Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Живоглядов, Рыбус, Коломейцев, Мурило, Куликов, Тугарев, Сулейманов, Рыбчинский.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Ахмат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Денис Глушаков выйдет в стартовом составе "Ахмата" на игру против "Локомотива" в Москве
Эдер, Жоао Марио и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом"
Голикова назвала «абсолютно раздутой» панику вокруг коронавируса в России
В России установили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом
Эрдоган: Анкара оставляет за собой право на односторонние действия в сирийском Идлибе
Синоптики сообщили о наступлении «лета» в южных регионах России
Матч Парма - СПАЛ начался с получасовой задержкой из-за коронавируса
Жители сирийской деревни забросали камнями армейскую колонну США
Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими» и тяжелыми
В Евросоюзе осталась одна страна без коронавируса
В Москве музыканты Росгвардии специально для женщин провели праздничный концерт и подарили цветы
Мужчины всё чаще берут микрозаймы на подарки к 8 марта
Зеленский считает, что нужно "бороться" за тех укаринцев, кто живет в приграничных с Россией областях
Компания Apple перевела 12 тысяч сотрудников на удалённую работу из-за коронавируса
Тренер сказал, почему Александр Логинов снялся с масс-старта в Нове Место
Путин указом утвердил положение о Совбезе России
Карантинный лайнер Grand Princess прибудет в порт Окленда в Калифорнии
В приложении для знакомств "Tinder" призвали не приближаться к другим людям
В России не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, по данным на воскресенье
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Определены все участники Евровидения-2020
Следователи по делу MH17 рассматривали возможность нарушить суверенитет России
Сирийские военные нашли доказательства подготовки террористами химатаки
8 марта 2020 года стало самым тёплым за 140 лет в Москве
Уровень эпидемической угрозы снизили в провинции Шаньдун и Синьцзян-Уйгурском автономном районе
Премьер-министр Индии передал на 8 марта свои соцсети женщинам
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Украинский политолог призвал готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского