2020-03-08T18:14:14+03:00
Спорт

Денис Глушаков выйдет в стартовом составе "Ахмата" на игру против "Локомотива" в Москве

Поединок пройдет вечером 8 марта в Черкизово
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Глушаков - в основном составе "Ахмата" на игру против "Локомотива".Денис Глушаков - в основном составе "Ахмата" на игру против "Локомотива".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты грозненского "Ахмата" в воскресенье, 8 марта, проведут в Москве матч 21 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. Их соперником в поединке, который состоится в Черкизово, будет московский "Локомотив". С первых минут у грозненцев в этой игре будет играть хорошо знакомый публике на "РЖД Арене" полузащитник Денис Глушаков. Он - в стартовом составе своей новой команды на поединок.

Стартовый состав "Ахмата" на игру против "Локомотива" выглядит так: Городов, Семенов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Исмаэл Силва, Харин, Понсе Нуньес.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Гиголаев, Кармаев, Х. Кадыров, Раванелли, Митришев, А. Кадыров, Мбенг, Фелипе Визеу.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Ахмат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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