2020-03-08T19:11:57+03:00
Общество

Минприроды предложило отменить сборы за вывоз раздельных отходов

Ведомство ожидает, что такие меры приведут к увеличению средств, поступающих в бюджет от утилизации мусора
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минприроды предложило отменить сборы за вывоз раздельных отходов. Фото: ТАСС / Артём ГеодакянМинприроды предложило отменить сборы за вывоз раздельных отходов. Фото: ТАСС / Артём Геодакян
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Минприроды предложило отменить тарифы и сборы для населения на вывоз раздельно собранного мусора.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителей ведомства, таким образом министерство доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП).

Также Минприроды предлагает разрешить предпринимателям утилизировать товары и упаковку в случае наличия собственных мощностей. Предприятия смогут в течение одного - двух лет создать мощности и зачесть эти инвестиции в счёт уплаты экологического сбора.

Главной целью концепции является увеличение средств, которые поступают в бюджет от утилизации мусора. На данный момент эта сумма не превышает 2,5 млрд рублей в год при ожидаемом поступлении около 136 млрд рублей в год. Авторы инициативы заявляют, что некоторые компании фальсифицируют отчетность либо не предоставляют ее вообще.

Напомним, ранее глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев выступил с предложением экономически мотивировать раздельный сбор отходов. По его словам, такие меры должны касаться как работы с предпринимателями, так и с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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