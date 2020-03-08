Кудрин заявил, что в России благоприятная ситуация с коронавирусом
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает ситуацию с коронавирусом COVID-19 в нашей стране благополучной, но при этом всегда носит с собой медицинскую маску, поскольку нужно быть бдительным.
«У нас в России скорее благоприятная ситуация. Но нужно быть бдительным. Поэтому у меня с собой всегда есть маска защитная», - сообщил он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Сайт kp.ru писал, что вице-премьер России Татьяна Голикова назвала абсолютно раздутой панику вокруг распространения коронавируса в нашей стране. По ее словам, принимаемые «жесткие» меры были бы аналогичными при угрозе эпидемии гриппа.
Напомним, по последним данным Роспотребнадзора, в нашей стране зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом. При этом шесть человек уже выздоровели. В больнице остаются десять граждан России, вернувшихся из Италии, и один итальянский студент. Для всех больных был организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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