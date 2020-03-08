Кудрин заявил, что в России благоприятная ситуация с коронавирусом

8 Март 2020 2020-03-08T19:40:29+03:00

При этом глава Счётной палаты отметил, что «нужно быть бдительным» [видео]

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает ситуацию с коронавирусом COVID-19 в нашей стране благополучной, но при этом всегда носит с собой медицинскую маску, поскольку нужно быть бдительным.

«У нас в России скорее благоприятная ситуация. Но нужно быть бдительным. Поэтому у меня с собой всегда есть маска защитная», - сообщил он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Сайт kp.ru писал, что вице-премьер России Татьяна Голикова назвала абсолютно раздутой панику вокруг распространения коронавируса в нашей стране. По ее словам, принимаемые «жесткие» меры были бы аналогичными при угрозе эпидемии гриппа.

Напомним, по последним данным Роспотребнадзора, в нашей стране зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом. При этом шесть человек уже выздоровели. В больнице остаются десять граждан России, вернувшихся из Италии, и один итальянский студент. Для всех больных был организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU